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Korkulan oldu! Ölü sayısı artıyor

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 20:57 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 0:13

Zambiya'da ortaya çıkan kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi.


Yetkililer, geçen ekim ayında patlak veren salgında 52'si başkent  Lusaka'da olmak üzere ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300  kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.
 
Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya da gazetecilere yaptığı  açıklamada, salgını kontrol altına almak amacıyla Lusaka'da gece sokağa çıkma  yasağı ve diğer kısıtlamaların getirildiğini duyurdu.
 
Chilufya, yasaklı gıdaların açıkta gizlice satılması nedeniyle  salgının yayılmayı sürdürdüğünü, 19.00-08.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa  çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalar ile gizli satışların önüne geçilmesinin  hedeflendiğini söyledi.
 
  
 

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