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Korkulan oldu! Koronavirüste dördüncü dalga başladı

AA |  29 Temmuz 2021 Perşembe - 20:23 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 20:23

Almanya'da koronavirüs salgınında dördüncü dalganın başladığı açıklandı.


Alman medyasının Robert Koch Enstitüsü (RKI) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Enstitüsü Müdürü Lothar Wieler'in bu hafta bir video konferans toplantısında COVID-19'a ilişkin en son bulguları üst düzey yetkililerle paylaştığı ve onlara ülkedeki salgında "dördüncü dalganın başladığını" söyledi açıklandı.
 
Wieler toplantıda epidemiyolojik eğilimleri tahmin etmek için önemli bir gösterge olan 7 günlük insidans oranının, son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle son haftalarda artmaya devam ettiğine işaret etti. 
 
Koronavirüs karşıtı önlemlerin sürdürülmesinin öneminin altı çizildi.
 
3 bin 142 yeni vaka
 
Almanya'da son 24 saat içinde 3 bin 142 vaka kaydedilirken virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.
 
Halihazırda 347 COVID-19 hastası yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

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Almanya koronavirüs dördüncü dalga
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