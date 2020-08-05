Korkulan oldu! Karantina haberleri peş peşe geliyor

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Günlük corona virüs tablosunda vaka sayısı artarken Türkiye'nin dört bir yanından karantina haberleri de gelmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde corona virüs vakaları günden güne artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından karantina haberleri de gelmeye devam ediyor. İşte Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler:

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesine bağlı Evren köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 20.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine 2 köy koranavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Meydan ve Çatalağaç köylerinde oturan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meydan Köyü 2 Ağustos ve Çatalağaç köyü 5 Ağustos tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.

TOKAT

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, vaka tespit edilen yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Beyyazı beldesi, yapılan bir düğünün ardından koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

Merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Beyyazı beldesinde, bir düğünün ardından koronavirüs vaka sayısı 48'e yükseldi. Yapılan filyasyon çalışmasıyla da 48 vakanın aileleriyle birlikte 1800 kişinin risk altında olduğu saptandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu da beldede karantina uygulanmasına karar verildi. Kararda, "Merkez ilçemize bağlı Beyyazı beldesi merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Beyyazı'da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kurulumuzca tedbirlerin artırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Beyyazı beldesinin 04.08.2020 tarihi saat 23.58 itibarıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, beldede yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir" denildi.

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Paslı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, tedbirler kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kentte, merkeze bağlı Tekneli köyü dün, Digor ilçesi Dağpınar beldesi de bugün salgın nedeniyle karantina altına alınmıştı.