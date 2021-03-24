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Korkulan oldu! Bakan Koca resmen açıkladı: İlk kez yapılacak
Korkulan oldu! Son dakika açıklaması yapıldı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları 16 Aralık'tan sonra ilk kez bu kadar yüksek seviyeyi gördü. 24 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1142'si semptomatik olmak üzere 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282'ye yükseldi. Vefat sayısı 146 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 17 bin 761 oldu.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanıma hazır 1.4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1142'si semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi.