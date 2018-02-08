Korku içindeler: 'Darbe yapacaklar'

İsrail Koalisyon Başkanı, İsrail polisinin Netanyahu’yu devirme çabası içinde olduğunu iddia etti.

İsrail Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem “İsrail polisi tarafından Başbakan’ı devirme teşebbüsü var. Polis, Başbakanı şahsi bir düşman olarak görüyor ve düşürmeye teşebbüs ediyor.” Dedi.

Komiser Roni Alsheikh, dün Kanal2’de verdiği röportajda “Güçlü bir figür, Başbakan hakkındaki soruşturmaları yürüten polis memurları hakkında bilgi toplayan bir ajan tuttu” dedi.

Alsheikh’in sözlerini ayaklanma olarak yorumlayan Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem, bu sabah Ordu Radyosu’nda İsrail polisini ayaklanma teşebbüsüyle suçladı.