08 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
14°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.264 -1.13 EURO 4,6970 0.68
USD 3,8340 0.79 ALTIN 162,030 0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korku içindeler: 'Darbe yapacaklar'

08 Şubat 2018 Perşembe - 12:25 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 12:25

İsrail Koalisyon Başkanı, İsrail polisinin Netanyahu’yu devirme çabası içinde olduğunu iddia etti.


İsrail Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem “İsrail polisi tarafından Başbakan’ı devirme teşebbüsü var. Polis, Başbakanı şahsi bir düşman olarak görüyor ve düşürmeye teşebbüs ediyor.” Dedi.
 
Komiser Roni Alsheikh, dün Kanal2’de verdiği röportajda “Güçlü bir figür, Başbakan hakkındaki soruşturmaları yürüten polis memurları hakkında bilgi toplayan bir ajan tuttu” dedi.
 
Alsheikh’in sözlerini ayaklanma olarak yorumlayan Koalisyon Başkanı Dudi Amsalem, bu sabah Ordu Radyosu’nda İsrail polisini ayaklanma teşebbüsüyle suçladı.
 
Başbakan Binyamin Netanyahu, Facebook’tan yayınladığı mesajda İsrail polisinin peşine ajan taktığı iddialarına sert tepki gösterdi.

ETİKETLER

netanyahu darbe israil son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.