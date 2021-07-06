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Korku dolu anlar! Eline bıçak alıp kendini kesmeye başladı
Dehşet anları kameralarda! Genç kadın elindeki bıçakla balkona çıkıp, intihara kalkıştı. Polis bir yandan şahsı vazgeçirmeye çalışırken, bir yandan da elindeki bıçakla kendisine zarar vermesini engellemeye çalıştı. Korku dolu dakikalarda ikna edilemeye kadın, kendisini zeminde açılan hava yastığına bıraktı.
Olay, öğle saatlerinde, Konya’nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hakyolu Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.