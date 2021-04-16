16 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.406 -0.15 EURO 9,6670 0.63
USD 8,0660 0.73 ALTIN 461,010 1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkmaz Karaca'nın acı günü

16 Nisan 2021 Cuma - 17:44 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 17:47

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın halası vefat etti.


Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın halası Ayten Karaca hayatını kaybetti. Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanlığın korona salgını ile mücadele ettiği bu günlerde halamız Ayten Karaca’yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bu şartlarda bizi yalnız bırakmayan acımızı paylaşan tüm eş , dost, akrabalarımıza şükranlarımızı sunarım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.
 
 
 
 

ETİKETLER

Korkmaz karaca ekonomi politika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.