Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın halası Ayten Karaca hayatını kaybetti. Korkmaz Karaca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanlığın korona salgını ile mücadele ettiği bu günlerde halamız Ayten Karaca’yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bu şartlarda bizi yalnız bırakmayan acımızı paylaşan tüm eş , dost, akrabalarımıza şükranlarımızı sunarım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.
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Korkmaz Karaca'nın acı günü
16 Nisan 2021 Cuma - 17:44 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 17:47