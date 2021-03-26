Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkındaki merak edilenler…

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda genel müdürlük koltuğuna, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü Korkmaz Enes’in kariyeri…

Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu. Borsa İstanbul'un genel müdürlük koltuğuna, Korkmaz Enes Ergun getirildi. Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. İşte, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir? Korkmaz Enes Ergun'un hayatı ve kariyeri...

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu..