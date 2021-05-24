BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınının "bitmekten çok uzak olduğu" uyarısında bulunarak "Bir virüsle savaş halindeyiz. Silahlarımızın kapasitesini artırmak için savaş ekonomisinin mantığına ve aciliyetine ihtiyacımız var" dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle başladı.

DSÖ'nün 194 üye ülkesinden temsilcilere hitap eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının "tsunami" etkisi oluşturduğunu, 3,4 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, 500 milyon kişinin işini kaybettiğini, küresel bilançoda trilyonlarca dolar kayıp yaşandığını vurgulayarak "En savunmasız durumdakiler en çok acı çekiyor. Korkarım bu (salgın) bitmekten çok uzakta." dedi.

Guterres, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağılımına dikkati çekerek, zengin ülkelerin halklarının çoğunu aşılayıp ekonomilerini açtığı bir durumla karşı karşıya olduklarının, fakir ülkelerde ise virüsün mutasyonlara uğrayarak daha derin acılara neden olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Salgında yeni dalgaların yüz binlerce kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısı yapan Guterres, bu durumun küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğini de belirtti.

Guterres, ülkelerin tek başına virüsü yenemeyeceğine işaret ederek "virüsü durdurmak için dünyanın kararlı ve dayanışma içinde mücadele vermesi" gerektiğini dile getirdi.

"Bir virüsle savaş halindeyiz"

Dünya liderlerini Kovid-19 aşıları, test kiti ve tedavilerine eşit erişim için bir planı acilen hayata geçirmeye davet eden Guterres, liderlerin bu plana, Kovid-19 salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) finansal destek vermesi çağrısı yaptı.

Guterres, "Bir virüsle savaş halindeyiz. Silahlarımızın kapasitesini artırmak için savaş ekonomisinin mantığına ve aciliyetine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesinin en az iki katına çıkarılması gerektiğini vurgulayan Guterrres, aşıların fikri mülkiyetlerine ilişkin esneklik yapılmasını istedi.

Guterres, ayrıca temel sağlık hizmetleri sistemleri ve evrensel sağlık sigortasının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, bir sonraki küresel bir salgına hazırlık yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İsviçre'den "DSÖ güçlendirilsin" çağrısı

DSA'nın açılış konuşmasını yapan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset ise salgında uluslararası çok taraflı sistemin öneminin daha da iyi anlaşıldığına dikkati çekti.

Salgına karşı mücadele ve genel olarak halk sağlığının korunması için "evrensel ve koordineli" yaklaşımın benimsenmesini dile getiren Berset, ayrıca DSÖ'nün acil sağlık durumlarına hazırlık ve bunlarla mücadeledeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

74. Dünya Sağlık Asamblesi, 1 Haziran'da sona erecek.