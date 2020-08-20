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Körfez'de tehlikeli gelişme! İran el koydu...

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 13:47 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 13:54

BAE Basra Körfezi'nde İranlı 2 balıkçıyı öldürdü, İran BAE gemisini alıkoydu


İran, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  sahil güvenlik güçlerinin İranlı balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 2 kişinin  hayatını kaybettiğini ve İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin  alıkonularak mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı. 
 
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE sahil  güvenlik güçlerinin pazartesi günü Basra Körfezi'ndeki İranlı balıkçı teknelerine  ateş açtığı belirtildi.
 
Açılan ateş sonucu 2 İranlı balıkçının hayatını kaybettiği ve BAE  tarafından bir balıkçı teknesine el konulduğu aktarıldı. Bunun ardından aynı gün  İran kara sularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin alıkonulduğu ve mürettebatın  da gözaltına alındığı kaydedildi.
 
Olayın ardından BAE'nin Tahran'daki Maslahatgüzarının 24 saat  içerisinde 2 kez bakanlığa çağrıldığı ve İran'ın itiraz protestosunun kendisine  iletildiği bildirildi.
 
İran Dışişleri Bakanlığına göre, BAE hükümeti yaşanan olaydan duyduğu  üzüntüyü ifade eden bir mesajla tüm kayıpları tazmin edeceğini Tahran'a iletti.
 
Açıklamada, BAE'nin, alıkoyduğu tekneyi ve balıkçıları serbest  bıraktığı, öldürülen balıkçıların cenazelerinin teslimine ilişkin yasal sürecin  ise devam ettiği aktarıldı.
 
İran ise alıkonulan BAE gemisi ve mürettabatıyla ilgili yargı  sürecinin devam ettiğini belirtti.
 
BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından son  aylarda nisbeten düzelme sürecine giren Tahran ile Abu Dabi arasındaki ilişkiler  yeniden gerilmişti.
 

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