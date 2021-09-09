Körfez'de 1500 konut inşaatı başladı!

TOKİ tarafından Kocaeli Körfez İlçesi İlimtepe’de hayata geçirilecek olan bin 500 konut için ihale süreci tamamlandı, yer teslimi sonrasında da firma çalışmalara başladı.

TOKİ'nin yılda 100 bin konut projesi kapsamında Körfez İlimtepe'de yapılacak olan 1500 konut için kura çekimi gerçekleştirilmiş ve kazananlar açıklanmıştı. Daha sonra ihale sürecinin temmuz ayında tamamlanması ile birlikte ihaleyi kazanan firmalara yer teslimi yapıldı. İki etap halinde toplam bin 500 konutun yer alacağı proje kapsamında çalışmalar da başladı.

Toplamda bin 500 adet konut, 24 adet dükkân ve 1 adet cami yapılması planlanan toplu konut proje, 174 bin 155,462 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Yaklaşık 700 gün de tamamlanması beklenen projenin hemen yan tarafında da İlimtepe Millet Bahçesi için çalışmalar başlayacak. TOKİ tarafından yine bu yılsonuna doğru ihalesi yapılması beklenen İlimtepe Millet Bahçesi, yaklaşık 450 dönümlük alanda hayata geçirilecek. Ve bölgenin en büyük millet bahçesi olacak.