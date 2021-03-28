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Koreli yazardan genç kıza istismar ve işkence
Olay İstanbul'da meydana geldi. Ümraniye’de yaşayan Koreli bir adam, iddiaya göre kendisi gibi Koreli olan genç kıza akılalmaz işkencelerde bulundu. Özel bir eserini çaldığı iddiasıyla genç kız kabusu yaşatan adam yazar olduğunu iddia etti. Genç kızın anlattıkları ise dehşete düşürdü: "Bana '7 gün boyunca benim idrarımla çorba içeceksin.' Diyerek zorla idrarını içirdi. Benimle zorla cinsel ilişkiye girerek videolarımı çekti ve videoları uygunsuz sitelere yüklemekle beni tehdit etti"