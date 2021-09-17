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Koray Avcı büyük acısını böyle anlattı
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı (55), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Üç gün önce baba acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bu zor gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, dün Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.