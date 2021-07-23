20 Temmuz Salı günü başlayan Kurban Bayramı’nın bugün 4. Günü. Kurban Bayramı tatili ise 9 gün olarak belirlendi. Bayram sona ererken 9 gün bayram tatil olması nedeniyle köprülerin ne zamana kadar ücretsiz olacağı merak edilmeye başlandı. Bayramda otobüs, metrobüs, vapur, metro ücretsiz olacak. Peki, köprüler ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? Bayramda köprüler kaç gün ücretsiz?

Kurban Bayramı devam ediliyor. Bayram boyunca ücretsiz olacak otoyolları ve köprüler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda geçiş ücreti alınmayacak köprüleri ve yolları açıkladı. Peki, Köprüler ne zamana kadar ücretsiz, bayramda köprüler kaç gün ücretsiz?

BAYRAMDA KÖPRÜLER KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başladı. Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullanmış, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi "yap işlet devret" kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

Kurban bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;

Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece)Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren bayram boyunca ücretsiz olacaktır.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

TOPLU TAŞIMA

İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.