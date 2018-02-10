Olay, gece saatlerinde Bayraklı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak yakınındaki bir köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 62 yaşındaki Suat Bürcü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bürcü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Köprüden düşen adam ağır yaralandı
İHA | 10 Şubat 2018 Cumartesi - 5:50 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 5:50