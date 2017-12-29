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Köprü ve otoyol ücretlerine zam!

29 Aralık 2017 Cuma - 11:27 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 11:29

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve yol ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna göre hesaplanacak.


Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.
 
Yapılcak zam oranı 2 Ocak'taki dolar kuruna göre hesaplanacak.

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