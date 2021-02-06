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Köprü ve otoyol ücretlerinde indirim istediler!

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 12:36

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde şoför esnafının maliyetlerinin arttığını belirterek, "Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


TESK'ten şoför esnafı için köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde indirim  talebi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde şoför esnafının  kazancının azaldığını belirtti.
 
  Taşımacı esnafının geçen yıla göre zamlanan köprü ve otoyol geçiş  ücretleriyle başa çıkamadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri taşımacı esnafımıza ağır  geliyor. Bu kapsamda esnafımıza indirim sağlanması gerekiyor. Köprü ve otoyol  geçişlerinden gelen cezalar, pandemi sürecinde silinmeli, bu cezalardan doğan  icralar durdurulmalı. Şoför esnafımıza alternatif bir yol sunulamıyorsa diğer  giderlerinde kolaylık sağlanmalı. Uzun süredir hayata geçmesi umutla beklenen  ticari akaryakıt desteği de verilmeli."
 

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