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Köprü ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı? İşte detaylar

Köprü ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı? İşte detaylar