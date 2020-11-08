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Köprü ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı? İşte detaylar

08 Kasım 2020 Pazar - 15:07 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 15:08

Maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılığ açılmadığı İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Köprü ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı? 15 Temmuz Köprüsü açık mı? İşte detaylar...


İstanbul maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 07.00 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştı.  İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakaları arasında geçiş yapmak isteyen vatandaşlar köprünün açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, Köprü ne zaman açılacak? Köprü açıldı mı? 15 Temmuz Köprüsü açık mı? İşte detaylar...
 
42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. 07.00'den itibaren köprü araç geçişlerine izin verilmedi. Maraton nedeniyle sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 08.00'dan itibaren metrobüs seferleri de durdurulmuştu. 
 
KÖPRÜ NE ZAMAN AÇILACAK?
 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.00 itibariyle trafiğe açılması planlanıyor.
 

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