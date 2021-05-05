05 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 -0.05 EURO 10,0280 0.17
USD 8,3500 0.31 ALTIN 477,010 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Köprü korkuluklarına asılı cesedi bulundu!

DHA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 11:07 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 11:08

İstanbul Sancaktepe'de sabah saatlerinde su kanalının üzerinden geçen köprünün demir korkuluklarında iple asılmış bir erkek cesedi bulundu. Boynu kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili inceleme yapıldı.


Olay sabah saat 08.30 sıralarında çevredekilerin ihbarı ile ortaya çıktı. Abdurrahmangazi Mahallesi Avşar Sokak içerisinden geçen su kanalındaki köprünün demir korkuluklarında ipe asılmış bir ceset bulundu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede gencin boynunun kırık olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri, ceset üzerinde çalışma yaparken, 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı. 
 
Çevre sakinleri, "Biz seslerini duyunca dışarıya çıktık. Polis memuru bizi götürüp baktık ama o kişiyi tanımıyoruz. Bu mahallede de oturmuyor" dedi. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. 
 

ETİKETLER

İstanbul Sancaktepe erkek cesedi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.