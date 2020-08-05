Kopenhag Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler, yapılacak son 16 turu maçlarıyla belli olacak. Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a konuk olacak. Başakşehir turu geçmesi halinde, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselecek. Peki, Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kopenhag Başakşehir maçı kanalı ve saati...

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor. Temsilcimiz Başakşehir , Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Başakşehir'in Kopenhag’ı bu akşam elemesi durumunda çeyrek finaldeki rakibi Manchester United-LASK eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kopenhag Başakşehir maçı kanalı ve saati...

KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig şampiyonu olan ve Avrupa kupalarında mücadelesinde devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Kopenhag'a konuk oluyor. Parken Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir Kopenhag maçı karşılaşması TSİ 19.55'te beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, UEFA'nın aldığı kararla seyircisiz olarak oynanacak.

ÇEYREK FİNAL AVANTAJI BAŞAKŞEHİR'DE

Kopenhag ile Başakşehir, Avrupa arenasında ikinci kez karşılaşıyor. Bu eşleşmenin ilk ayağını kazanan takım 1-0'lık skorla Başakşehir olmuştu.

Kopenhag ile Başakşehir, Avrupa arenasında ikinci kez karşılaşıyor. Bu eşleşmenin ilk ayağını kazanan takım 1-0'lık skorla Başakşehir olmuştu. Kopenhag, Avrupa kupalarında bir Türk temsilcisini konuk ettiği tek maçı kazandı. Avrupa Ligi'nde oynadığı son yedi maçın beşini kazanan Başakşehir, tarihinde ilk kez Avrupa arenasında çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Kopenhag, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçı kaybettiği 11 eleme turunun sadece birinde rakibini elemeyi başardı. Deplasmanda çıktığı son üç Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Başakşehir, daha önceki 11 dış saha karşılaşmasında sadece bir galibiyet alabilmişti.

Evinde oynadığı son üç Avrupa maçını kazanamayan Kopenhag, daha önceki dört iç saha karşılaşmasının üçünden galip ayrılmıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde duran top organizasyonlarından en fazla gol bulan takım Başakşehir. Başakşehir'in bu sezon Avrupa Ligi'nde attığı 13 golün yedisinde Edin Visca'nın doğrudan katkısı var. Başakşehir'in Avrupa Ligi deplasmanlarında rakip filelere gönderdiği son beş golün üçü Enzo Crivelli'den geldi. Kopenhag'ın Avrupa Ligi'nde attığı son dört golün ikisini kaydeden Dame N'Doye, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e karşı forma giydiği dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turundan itibaren ev sahipliğini Almanya üstlenecek ve tur atlayan takımlar tek maç üzerinden belli olacak.

5 Ağustos Çarşamba:

19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Wolfsburg (Almanya) (2-1) (beIN Sports 2)

19.55 Kopenhag (Danimarka)-Medipol Başakşehir (0-1) (beIN Sports 1)

22.00 Manchester United (İngiltere)-LASK (Avusturya) (5-0) (beIN MAX 1)

22.00 Inter (İtalya) - Getafe (İspanya) (beIN Sports 2)

6 Ağustos Perşembe: