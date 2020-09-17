Köpekten kaçtı! Sığındığı arabada tacize uğradı

İstanbul Sarıyer de K.M.K isimli Fil Dişi Sahili uyruklu bir kadın iş çıkışı uğradığı köpek saldırısından canını kurtarmak için bindiği otomobilde araç sürücüsünün cinsel saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın trafikte yavaşlayan otomobilden kendisini araçtan atarak kurtuldu. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan kadın kendisine saldıran şahıstan şikayetçi olmaması ise şaşkınlık yarattı.

Türkiye'de işçi olarak oturum izni bulunan Fil Dişi Sahili uyruklu kadın, Sarıyer Tarabya semtinde çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra uğradığı köpek saldırısı sonrasında kendisine yardım etmek isteyen erkek bir şahsın otomobil ine bindi.

Bindiği otomobil ile Şişli istikametine doğru gelen kadına otomobil içerisinde araç sürücüsü R.P. tarafından cinsel tacizde bulunuldu. Uzun süre tacizine direndiği araç sürücüsünden kendisini indirmesini isteyen kadın, tacizin cinsel saldırıya dönüştüğü sırada, trafik ışıklarında yavaşlayan araçtan kapıyı açıp kendisini aşağı attı.

Otomobilden atılan kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Akşam saat 19.00 sıralarında Okmeydanı bağlantı yolu mevkiinde yaşanan olayda, kadını yol ortasında bulan ve seyir halindeki araçların çarpmasından kurtaran vatandaşlar kendisini hastaneye yetiştirirken, plakasını aldıkları aracıda polise bildirdiler. Olay sonrası harekete geçen polis, olayın görgü tanıklarının beyanı ve çevredeki kameralar üzerinde yaptığı inceleme sonrasında araç sürücüsü olarak tespit ettiği R.P., isimli şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli’de yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralamaya sebebiyet verme ve cinsel saldırı suçundan emniyete götürülen R.P. hastanedeki ilk ifadesinde, kendisine taciz ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden davacı ve şikayetçi olmaması üzerine gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Korkudan dolayı şikayetçi olamadığı ileri sürülen Fil Dişi Sahili uyruklu kadının kendisini cinsel saldırıdan kurtarmak için seyir halindeki araçtan aşağı atışı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.(Milliyet)