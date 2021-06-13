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Köpeklere eziyet eden akademisyenden şoke eden sözler!
Ankara'da Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan avukat hayvansever Neslihan Pınar Yumuşak, geçen yıl 22 Eylül'de binanın otoparkına sığınmalarının ardından beslemeye başladığı sokak köpeklerinin yattığı battaniye ve minderler ile kaplarda bulunan mamaların ıslak olduğunu fark etti. Neslihan Pınar Yumuşak, minder ve mamalardan çamaşır suyu kokusu da gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi. Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin çamaşır suyu bidonuna su doldurarak köpeklerin yattığı yerdeki minderlere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak otoparktan çıkardığı yer aldı.
Gökhan CEYLAN - Onur Can KANKAL/ANKARA (DHA)
Gökhan CEYLAN - Onur Can KANKAL/ANKARA (DHA)