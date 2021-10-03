Köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı

Olay dün Maltepe Yalı Mahallesi Hedef Sokak'ta meydana geldi. Emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi 'Stay' isimli köpeğinin yanına indi.

Agresif tavırlar sergilediği gerekçesi ile kulübesinden çıkardığı köpeğine şiddet uygulayan Arslan Adnan G., çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, emekli radyoloji uzmanını gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi.

Arslan Adnan G.'nin polisteki ifadesinde, "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum" dediği öğrenildi. Öte yandan köpek, geçici olarak Çekmeköy'de bulunan özel bir hayvan oteline yerleştirildi.