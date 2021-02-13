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Köpeğe 5 milyon dolar miras kaldı

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 13:21 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 13:21

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi.


ABD'de bir köpeğe 5 milyon dolar miras kaldı.2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.
 
Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.İş adamının bekar olduğu kaydedildi.
 

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