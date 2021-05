Koparmanın cezası 80 bin 465 lira! Sadece mayıs ve haziranda açıyor

Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 80 bin 465 TL.

'GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR'

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi sınırlarında yer alan Kisra Vadisi'nin belirli noktalarında her sene mayıs ayının ikinci haftasından haziranın ilk iki haftasına kadar bir aylık süreliğine tabiat harikası ile karşı karşıyadır. Koyu kırmızı güllerinin renkleri ve koyu yeşil köklerinin renkleri ile bu vadide gerçekten muhteşem bir görsel şölene dönüşüyor. Her gülün göbeğinde bir arı var. Arılar bunun tadını alıyor. Biz de bu görselliği her yıl bir ay yaşıyoruz" dedi.

'ZARAR VERENLERE PARA CEZASI UYGULANIYOR'

Belediye Başkanı Erol, bu bölgeye insanların sevdikleri ile gelip keyfini çıkarması gerektiğini tavsiye ederek, "Burası birkaç yıldır Orman Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve koruması altında. Buraya zarar verenlere para cezası uygulanıyor. Bu şekilde korunuyor" diye konuştu.

'HERKES BU GÜLÜ BİLİYOR KİMSE ZARAR VERMİYOR'

Kızılören sakinlerinden Ali İşleyen de şöyle konuştu:

"Kızılören ilçesinin en güzel noktalarından birindeyiz şu an. Bu gördüğünüz güzel çiçekleri devlet koruması altına aldı. Herkes de bunu biliyor, kimse zarar vermiyor. Bizim bir hobimiz var. Biz de dağlarda geziyoruz. Bu nedenle devlet adına bu gülleri biz de elimizden geldiği kadarıyla izliyor takip ediyoruz."