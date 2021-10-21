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Kooperatiflere ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti!

21 Ekim 2021 Perşembe - 22:38 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 23:10

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Ticaret Bakanlığı, tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi kuracak.


TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kooperatifler Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, ortaklarının çoğunluğu  kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan  kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin,  tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmayacak, ilana tabi olanlar Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi'nde ücretsiz yayımlanacak. Bu kooperatiflerden, Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili düzenlemesi  gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile munzam aidat da alınmayacak.
 
Kanunla, kamu kaynaklarından desteklenen kredilere kefil olan  kooperatifler ile kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapan  kooperatiflerde ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden  kaçınan; bilanço ve gelir gider farkı hesaplarını genel kurulun yıllık  toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süreyle ortakların  tetkikine sunmayan; azlık tarafından genel kurul toplantısından önce usulüne  uygun şekilde gündeme madde ilavesi istenmesine rağmen bunu yerine getirmeyen;  denetçilerin uyarısına rağmen şartları taşımayan veya sonradan kaybeden üyeleri  düşürmeyen kooperatif ve üst kuruluşların yöneticileri için cezalar öngörülüyor.
 
Kooperatife ait defter, belge, para, mal gibi kooperatife ait  varlıkları haleflerine teslim etmeyenler; kamu kaynaklarından desteklenen  kredilere kefil olan kooperatif ve üst kuruluşları ile tarımsal desteklemelere  aracılık yapan kooperatif ve üst kuruluşlarında, ortaklığa kabul konusunda kanun  hükümlerine uygun davranmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticilerine de  cezalar getiriliyor. Bağdaşmayan görevlere aykırı uygulamaları araştırmayan  denetçilere de cezai sorumluluk yükleniyor.
 
Yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri,  her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere 1000 lira idari para cezasıyla  cezalandırılacak. Aynı denetim kapsamında aynı kişiye verilebilecek idari para  cezalarının toplam tutarı 10 bin lirayı geçemeyecek.
 
Mevcut yöneticilere, seçimlere kadar eğitimden muafiyet
 
Ticaret Bakanlığınca tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının,  kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri  tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) kurulacak.
 
Kooperatifin ticaret sicili kayıtlarının, finansal tablolarının,  yönetim kurulu ve denetçi raporlarının, genel kurul toplantı evrakının,  ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerinin KOOPBİS'e  işlenmesinden, yönetim kurulu sorumlu olacak.
 
İlgili bakanlık ile kooperatif ve üst kuruluşları, görevleri ile  sınırlı kalmak şartıyla, ortakların ve ortak olmak için başvuranların kişisel  verilerini KOOPBİS'te işlemeye ve görüntülemeye yetkili olacak. Bakanlık;  denetim, istatistik üretme, hizmetlerde otomasyonu artırma, ülke  kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının haklarının  korunması amacıyla sistemde işlenen verileri, kamu kurum ve kuruluşlarına  aktarabilecek. Elde edilen veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı  olarak kullanılamayacak, aktarılamayacak veya başka bir şekilde işlenemeyecek.
 
KOOPBİS'te tutulacak verilerle elektronik ortamda sunulacak  hizmetlerden faydalanılmasına, bu sistem üzerinde işlenen kişisel verilerin  aktarımı ile güvenliğin sağlanmasına, aydınlatma yükümlülüğünün ne şekilde yerine  getirileceğine ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıklar ile Kişisel Verileri  Koruma Kurumunun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle  belirlenecek.
 
Kooperatiflerin halihazırdaki yönetim ve denetim kurulu üyeleri bir  sonraki seçimlere kadar eğitim şartından muaf tutulacak. Düzenlemenin yürürlüğe  girdiği tarihten 31 Aralık 2022'ye kadar seçilecek yönetim ve denetim kurulu  üyelerinin eğitim alma zorunluluğu da bu tarihten sonra başlayacak.
 
Bir yıl içinde kurulacak
 
Tüm kooperatifleri kapsayacak ve değişik kanunlara tabi kooperatifler  arasında düzen sağlayacak KOOPBİS, bir yıl içinde kurulacak. İlgili bakanlıklar,  sistemin kurulum sürecinde kendi sistemlerindeki verileri aktarmak, uygulamaya  geçtikten sonra da kooperatif ve üst kuruluşlarınca yapılan veri girişlerini  takip etmekle sorumlu olacak.
 
Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri; ticaret sicili  kayıtlarını, finansal tablolarını, faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı  evrakını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini ve  gerekli tüm bilgileri KOOPBİS'in kurulmasının ardından 6 ay içinde aktaracak.
 
Bu süreçte kooperatifler ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına  katılma hakkını haiz ortakları gösteren listeleri, bu madde yürürlüğe girmeden  önceki hükümlere göre almaya devam edecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen  kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, idari para cezasıyla  cezalandırılacak.
 
Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyenler dağılmış sayılacak
 
 Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç 3 yıl  içinde bu düzenleme hükümlerine intibak ettirecek. Ana sözleşmelerini intibak  ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılacak. Kanunen tasfiye ile  görevlendirilmiş kimseler tarafından dağılmadan başlayarak 2 ay içinde tasfiye  işlemlerine geçilmezse, kooperatif ve üst kuruluşun ortakları ya da alacaklıları  tarafından mahkemeden 2 yıl içinde tasfiye memuru atanması islenebilecek.
 
Ana sözleşmeler intibak ettirilinceye kadar, mevcut ana sözleşmelerin  bu düzenlemeye aykırı olmayan hükümleri uygulanacak. Ana sözleşmelerini bu  düzenlemeye intibak ettirmek için kooperatifler ve üst kuruluşlarının yapacakları  genel kurulları, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanacak ve  karar verecek.
 
 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'da yapılan  değişiklikle, bağımsız denetim kapsamı dışında kalan birlikler ile kooperatifler,  Kooperatifler Kanunu'ndaki hükümlere göre denetlenecek ve dış denetime tabi  olacak.
 
Teklife ihdas edilen maddeyle Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından  kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından yapılandırmaya esas tutarın  taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden yüzde 30’unun ödeme tarihi,  bu yılın ekim ayı sonundan kasım ayı sonuna ertelendi. Kalan tutarın  taksitlerinin ödemesi de 2022 yılının ekim ayı yerine kasım ayında başlayacak.
 
Uluslararası sözleşme
 
Öte yandan Genel Kurul'da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı-Interpol Arasında 2021 Yılında İstanbul’da  Düzenlenecek 89. Genel Kurul Oturumu ve İcra Komitesi Toplantıları İçin  İmtiyazlar ve Muafiyetlere İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Dair Kanun Teklifi de kabul edildi.
 
Tekliflerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah  Erdoğmuş, birleşimi, 26 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
 

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