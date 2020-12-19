2017 yılından bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü görevini yürüten Özkan İnci, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yürürken rahatsızlandı. Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İnci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İncinin vefatı kentte üzüntüyle karşılandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği sanılan İncinin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Kooperatif başkan İnci hastanede hayatını kaybetti
Kooperatif başkan İnci hastanede hayatını kaybetti
DHA | 19 Aralık 2020 Cumartesi - 1:28 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 1:28