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Kooperatif başkan İnci hastanede hayatını kaybetti

DHA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 1:28 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 1:28

Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürü Özkan İnci, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


2017 yılından bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü görevini yürüten Özkan İnci, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yürürken rahatsızlandı. Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İnci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İncinin vefatı kentte üzüntüyle karşılandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği sanılan İncinin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
 

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Tarım Kredi Kooperatifleri Özkan İnci hastane
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