Gazetevatan.com » Gündem » Konyaaltı Sahili'nde ortalık karıştı! Sebebi 'pes' dedirtti...
Konyaaltı Sahili'nde ortalık karıştı! Sebebi 'pes' dedirtti...
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki işletmetlerde, kıyı kanuna aykırı olduğu öne sürülen yapıların kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihtarın 3 günlük süresi doldu. Yapıların kaldırılması için gelen belediye ekipleri ile işletme sahipleri ve çalışanlar arasında arbede yaşandı. Bazı işletme çalışanları locaların üzerine çıkarak, taşınmasına engel olmaya çalıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, 33 işletmede kıyı kanununa ve mavi bayrak esaslarına aykırı olduğu öne sürülen loca ve yürüyüş yollarındaki yapıların kaldırılması için 3 gün önce işletme sahiplerine ihtarda bulunuldu.