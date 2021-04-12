Konya, Kayseri ve Ankara’da ilk sahur ve ilk iftar vakti saat kaçta? İl il Ramazan İmsakiyesi 2021

2021 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Konya, Kayseri ve Ankara’da ilk sahur ve ilk iftar saatleri belli oldu. Diyanet’in yayımlandığı imsak ve sahur saatlerinin bulunduğu Ramazan İmsakiyesi 2021 merak ediliyor. Sahur hazırlıklarını yapacak pek çok kişi sahura ne zaman kalkılacağını ve sahurun ne zaman biteceğini araştırırken ilk orucun kaçta biteceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı karşılayacak Konya, Kayseri ve Ankara’da da heyecanla sahur ve iftar saatleri bekleniyor. Peki, Konya, Kayseri ve Ankara’da ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İlk İmsak saat kaçta? İşte İl il 2021 iftar, sahur vakitleri ve saatleri ile Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi 2021...

İslam aleminin mübarek ayı Ramazan 'ın başlamasıyla yılın ilk teravih namazı bugün başlıyor. Teravih namazıyla 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı karşılamaya hazırlanan milyonlar bugün ilk oruç için sahura kalkacak. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi koronavirüsün gölgesinde geçecek Ramazan için buruk bir heyecan yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar ramazanı karşılamaya hazırlanırken Türkiye'de de imsak ve sahur vakitleri pek çok ilde merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı karşılayacak Konya Kayseri ve Ankara ’da da heyecanla sahur ve iftar saatleri bekleniyor. Peki, Konya, Kayseri ve Ankara’da ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İlk İmsak saat kaçta? İşte İl il 2021 iftar, sahur vakitleri ve saatleri ile Diyanet 'in Ramazan İmsakiyesi 2021...

Milyonlar için büyük öneme sahip üç aylardan şifa ayı ramazanın ilk orucu için önce teravih namazı kılınacak sonra sahura kalkılacak. 13 Nisan'da da ilk iftar yapılacak. Ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecek pek çok kişi tüm illerde sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsak ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan İmsakiyesi 2021 araştırılıyor.

İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN?

Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak saat 03.53'te Iğdır 'da yaşanacak, ilk iftar da 18.45'te Hakkari 'de açılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.05'te İzmir 'de olacak, son iftar ise saat 19.59'da Edirne 'de yapılacak.

KONYA'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA? TERAVİH SAAT KAÇTA?

Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar, sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Buna göre Konya'da ilk teravih namazı bu akşam 20:50'ye kadar kılınabilecek. Konya'da ilk imsak vakti 04:45’te giriyor. Akşam ezanı da ramazan ayının ilk günü 19:30'da okunacak. Konya'daki vatandaşlar, akşam 19:30'da ilk orucunu açacak.

KAYSERİ İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA? TERAVİH SAAT KAÇTA?

Kayseri’de ilk sahur için imsak vakti 04:31, iftar saati ise 19:19 olarak açıklandı.

ANKARA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA? TERAVİH SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar, 13 Nisan Salı günü saat 19.55'te gerçekleşecek. Ankara'da ilk sahur, 04.38'de yapılacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.