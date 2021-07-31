Konya Katliamı nedeni belli mi? Konya 7 kişi neden öldü, Dedeoğlu ailesi nereli, kimdir, isimleri?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ateşe verildiği belirtilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" dedi. Söz konusu gelişmelerin ardından Konya Katliamı nedeni belli mi? Konya 7 kişi neden öldü, Dedeoğlu ailesi nereli, kimdir?

Konya Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme ve detaylı delil toplama işlemleri sürüyor. Peki, Dedeoğlu ailesi nereli, Konya Katliamı nedeni ne? Dedeoğlu ailesi neden öldü?

KONYA KATLİAMI NEDENİ: SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Konya'daki katliama ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama geldi. Olayın Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası olmadığının altını çizen Bakan Soylu, iki aile arasında 2010'dan bu yana husumet bulunduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Kadınlara silah çekilmiş. İnsanlara silah çekilmiş. Anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. 4-5 ay önce de böyle bir tartışma söz konusu olmuş. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır.

Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.

Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Konya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saat 19.00 sularında Meram ilçesinde meydana gelen olayda, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü belirtildi.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dilenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir."

DEDEOĞLU AİLESİ NERELİ, KİMDİ?

Aile Kars’tan gelip Meram’a yerleşti. Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.

SİYASİLERDEN TEPKİ!

Konya'da 7 kişinin vahşice katledildiği saldırıya siyaset dünyasından tepki yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur" ifadesini kullandı. CHP'li Özgür Özel ise "Katliamı kınıyorum" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da muhalefet partilerini Konya'ya davet etti.

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin katledilmesine siyaset dünyasından tepkiler peş peşe tepkiler geliyor.

FAHRETTİN ALTUN

"Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır. Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Faillerin adalete teslimi için çok yönlü soruşturma devam etmektedir."

İBRAHİM KALIN

"Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız."

ABDULHAMİT GÜL

"Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

"Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin."

NUMAN KURTULMUŞ

"Konya'daki insanlık dışı saldırıda yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan sonsuz rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır.

Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim."

CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL

"2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi. Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor" dedi. Özel, "Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum."

HDP EŞ GENEL BAŞKANI MİTHAT SANCAR

"Yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya'da olacak. Bütün muhalefet partilerinin liderlerini ve demokrasi güçlerini de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya'ya bekliyoruz."

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

"Konya Meram'da 7 yurttaşımızın canice katledilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Katledilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu insanlık dışı olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler bir an önce yakalanıp, yargı önüne çıkarılmalıdır."

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY

"Meram ilçemizde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 hemşehrimizi kaybettik. Acımız büyük. Bilgi kirliliği ile olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere pirim vermeyiz. 7 canın acısını tüm şehir yaşıyoruz. Allah rahmet etsin."

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

"Birlik ve kardeşlik şehri Konyamızda yaşanan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Vefat eden kardeşlerime rahmet, ailelerine sabır, hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Milletimizi nifak tohumlarıyla bölmeye çalışanlara, komşuyu komşuya düşman edenlere geçit vermeyeceğiz."

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

"Konya'da Dedeoğulları ailesinin 7 ferdini katleden vahşeti esefle kınıyorum. Adli ve idari ihmal iddiaları dikkatle incelenerek aydınlatılmalıdır. Şiddetin her türünden arındırılmış, bir arada ve huzur içinde yaşayacağımız Türkiye'ye kavuşacağımıza yürekten inanıyorum."

CHP HEYETİ KONYA'YA GİDİYOR

CHP heyetinin, 7 kişinin silahla katledildiği olayın ayrıntılarını araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'den oluşan heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak" ifadesi kullanıldı.