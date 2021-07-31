Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı

da, "Konya’da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız." açıklamasında bulundu.