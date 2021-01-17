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Konya'da üretildi! Dünyada kapış kapış satıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye ihraç ediliyor.

Konya'da üretildi! Dünyada kapış kapış satıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, başta ABD olmak üzere Rusya, İtalya, Fransa ve İngiltere dahil 50 ülkeye ihraç ediliyor.
 
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