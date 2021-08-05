05 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.412 -0.10 EURO 10,1400 1.00
USD 8,5400 0.77 ALTIN 497,500 0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

Konya'da tır bariyerlere çarparak devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

05 Ağustos 2021 Perşembe - 10:00 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 10:00

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


İslam Gasyak idaresindeki 73 AAK 299 plakalı deri yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolunun Kulu makası yakınında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
 
Sürücü Gasyak, olay yerinde yaşamını yitirdi, tırdaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi ağır yaralandı.
 
İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Gaysak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
 
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Konya'ya sevk edildi.
 
Ayrıca tırın devrildiği yerde 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

ETİKETLER

Konya Kulu kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.