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Konya'da sokak ortasında çatışma: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA |  07 Kasım 2021 Pazar - 22:55 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 22:55

Konya merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle iki grup  arasında tartışma çıktı.
 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Toker, Bayram Toker,  Mustafa Balcı ve Burat Bardakçı ile ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla  yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk  edildi.
 
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere  kaldırıldı.
 
Yaralılardan Bayram Toker kaldırıldığı özel hastanede, İsmet Toker ise  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye  rağmen kurtarılamadı.
 
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
 

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Konya Selçuklu silahlı kavga
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