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Konya'da otobüs faciası! 5 ölü 38 yaralı

DHA |  16 Şubat 2021 Salı - 8:22 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 8:25

Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.


Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
 
 
Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı HAS turizme ait otobüs, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
 

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