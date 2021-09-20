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Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

AA |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 7:28 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 7:28

Konya'da yolcu otobüsün devrilmesi sonucu, biri ağır 14 kişi yaralandı. Otobüsün, Bingöl'den İzmir'e giderken meydana geldiği, son olarak Ereğli ilçesinde mola verdiği öğrenildi.


Konya'da yolcu otobüsü devrildi. Konya-Adana Karayolunun 22. kilometresinde, Mehmet Aydın idaresindeki  12 AH 333 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi  sonucu, orta refüje devrildi. Kazada sürücü Aydın ile yaralanan 13 yolcu sağlık  ekiplerince Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Aydın'ın durumunun ağır  olduğu belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken  trafik bir süre aksadı. Kazanın, 28'i yolcu 31 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün,  Bingöl'den İzmir'e giderken meydana geldiği, son olarak Ereğli ilçesinde mola  verdiği öğrenildi.
 

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