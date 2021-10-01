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Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

DHA |  01 Ekim 2021 Cuma - 18:04 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 18:04

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' yapıldığını duyurdu.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda tatbikatlarımız sürüyor. Haziran ayındaki Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül'deki TURAZ ŞAHİNİ-2021 Tatbikatı'nın ardından şimdi de Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nı icra ediyoruz. Tatbikat 8 Ekim'e kadar devam edecek" denildi.
 
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