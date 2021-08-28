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Konya'da meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC makinesi üretti

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 18:04

Konya Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce ürettikleri maske ve CNC lazer makinesinden sonra 3 eksenli "CNC Router" makinesi üretti.


Öğrencilerin, öğretmenlerinin yardımıyla okulda ürettiği makine,  kodlama yoluyla yapılan çizimleri ahşap malzeme üzerinde 10 santimetreye kadar  kesme imkanı sunuyor. Makine, 15 öğrenci ve 6 öğretmenin çalışmasıyla 1 ayda  yaklaşık 150 bin liraya mal edildi.
 
Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet  Sadullah Özuygur, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerle salgın döneminin  başlangıcında maske makinesi üreterek birçok ilin ihtiyacının karşılanmasına  katkı sağladıklarını söyledi. Özuygur, son olarak CNC Router makinesi  ürettiklerini, öğretmenlerin ve öğrencilerin ülke ekonomisine katkıda  bulunduklarını belirtti.
 
Öğrencilerin, yer aldığı üretimlerde harçlıklarını da aldığını dile  getiren Özuygur, "Okulumuz yakın bir zamanda proje okulu oldu. Üretimlerimize  devam edeceğiz. Bilişim laboratuvar kurulumları da yapıyoruz, hedefimiz yüksek."  dedi.
 
"5 milyon gelir hedefimiz var"
Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da "K-Tek" markasıyla Kılıçarslan İMKB  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ürettikleri CNC Router'ın isteğe göre 2  veya 3 metre uzunluğa kadar üretilebildiğini anlattı. Üretime son hızla devam  ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Okulumuzda lazer kesim makinesinin 11'incisini üretiyoruz. Geçen sene  K-Tek markasıyla 2,5 milyon lira gelir elde ettik. Bu yıl hedefimiz 5 milyon  lira. Yeni ürettiğimiz CNC Router'da ise siparişini aldığımız 3'üncü ve 4'üncü  makinemizin üretimine başladık. CNC Router makinesinin üretimi, projesinden son  noktasına kadar tamamen okulumuz personeli, öğretmen ve öğrencileriyle  yapılıyor."
 
Yılmaz, makinenin öncelikli kullanım alanının eğitim olduğunu  belirterek "CNC Router, siparişi veren kuruma yaklaşık 10 günde teslim ediliyor.  Makineyi kullanacak personele de gerekli eğitim veriyoruz. Özellikle mobilya  üretimi yapan okullarımız çok tercih ediyor. Makine fiyatı 110 bin ila 150 bin  lira arasında değişiyor. Döner sermaye kapsamında kullandığımız ürünlerin hepsi  kaliteli ve makinelerimizin 2 yıl boyunca garantisiyle servis hizmetine devam  ediyoruz." diye konuştu.
 
Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in bakan yardımcısıyken okulu  ziyaret ettiğini ve üretilen makineleri çok beğendiğini aktararak "Milli Eğitim  Bakanımız Mahmut Özer, bu üretimlerin çoğaltılması için bizi teşvik etti. Biz  yaptığımız çalışmalarımızı kendi imkanlarımızla yürütüyoruz. Ar-Ge okulu  kapsamında bir okul olsak çok daha güzel çalışmalar yapacağımıza eminiz." dedi.
 
"CNC Router'da hedefimiz 6 eksene çıkabilmek"
Müdür Yardımcısı Ali Çetiner ise makinelerin daha dayanıklı olması  için birtakım değişiklikler yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:
"Makinemize delici ve kesici bölümlerde yaptığımız değişikliklerle 10  santime kadar ahşap malzeme kesme, delme işleme özelliği kazandırdık. Bu sayede  bizim CNC Router makinelerimiz binde 5 hassasiyet seviyesinde çalışıyor.  Hedefimiz 3 eksenden çıkarak, çok büyük üretimler yapan mobilya fabrikalarının da  ihtiyacı olan 6 eksenli makineleri üretmek. Bunun için arkadaşlarımızın  çalışmaları devam ediyor, inşallah bir yıl içinde 6 eksene kadar üretimimizi  genişleteceğiz."

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CNC CNC makinesi meslek lisesi öğrencileri okullarında CNC makinesi üretti
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