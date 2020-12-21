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Konya'da korkunç olay! Eşini öldürüp kendi kafasına sıktı

DHA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 11:19

26 yaşındaki genç Konya'nın Karatay İlçesi'nde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini sokak ortasında öldürdü. Genç adam aynı silahla başına sıkarak intihar girişiminde bulundu.


Konya'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammet Karadayı, boşanma aşamasında olduğu eşi Esmanur Karadayı'yı sokak üzerinde tabanca ile vurarak öldürürken, aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Muhammet Karadayı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
 
Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammet Karadayı boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur Karadayı ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Karadayı, tartışma sırasında bir süre eşini tokatladı.
 
 
AYNI SİLAHLA KAFASINA SIKTI
 
Genç kadının olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışmasına sinirlenen Muhammet Karadayı, yanında getirdiği tabanca ile genç kadına iki el ateş etti. Daha sonra da ayrı tabanca ile bir elde başına ateş etti. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Karadayı çifti kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Esmanur Karadayı'nın öldüğünü tespit etti.
 
 
KOCANIN DURUMU AĞIR
 
Durumu ağır olan Muhammet Karadayı ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Karadayı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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