Kaza, Karasınır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fornus Nebat'ın kullandığı 34 EGS 105 plakalı otomobil, Necmettin Acar yönetimindeki 07 BVN 91 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada Sürücüler Acar ve Nebat ile araçlarda bulunan 5'i çocuk 9 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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- Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) | 10 Ekim 2021 Pazar - 21:08 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 21:08