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Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) |  10 Ekim 2021 Pazar - 21:08 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 21:08

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.


Kaza, Karasınır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fornus Nebat'ın kullandığı 34 EGS 105 plakalı otomobil, Necmettin Acar yönetimindeki 07 BVN 91 plakalı  otomobilli çarpıştı. Kazada Sürücüler Acar ve Nebat ile araçlarda bulunan 5'i çocuk 9 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
 

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