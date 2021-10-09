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Konya'da emekli öğretmen, karısını korkunç şekilde öldürdü!

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 22:46 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 22:46

Konya'da tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldüren emekli öğretmen polise teslim oldu.


İddiaya göre, emekli öğretmen Turgut Şimşek (70), merkez Meram ilçesi  Melikşah mahallesi Ertosun sokaktaki evlerinde eşi Sevil şimşek (70) ile henüz  belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Şimşek, ruhsatlı tabancasıyla  eşini tabancayla başından vurduktan sonra karakola giderek teslim oldu.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının  hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Gözaltına alınan cinayet şüphelisi koca ise karakoldaki işlemlerinin  ardından Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
 
Yaşlı kadının cenazesi ise incelemenin ardından cenaze aracıyla Konya  Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
 
Başından vurularak yaşamını yitiren kadının kanser hastası olduğu,  karı-koca arasında ise sürekli tartışma yaşandığı belirtildi.
 

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