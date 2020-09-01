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Konya'da düğün ve toplu organizasyonlara Kovid-19 sınırlaması

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 22:32 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 22:32

Konya'da kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde düğün, nişan gibi organizasyonlarla toplu halde yapılacak doğum günü, akraba ziyareti, altın günü gibi tüm etkinliklere yasaklama getirildi.


Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha  Kurulunca alınan karara göre, salgının kontrol altında tutulması ve yayılımının  durdurulması amacıyla kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi gibi işletmelerde  ikramlı-ikramsız düğün, sünnet düğünü, nikah, nişan, kına, çetnevir, doğum günü  gibi organizasyonlar yasaklandı.
 
Ayrıca toplu olarak yapılacak doğum günü kutlamaları, hasta  ziyaretleri, mevlit programları, aile ve akraba toplantıları, gün gezmeleri, okul  gezileri, kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, oda, kulüp ve vatandaşlarca  düzenlenecek her türlü sosyal içerikli kahvaltı ve yemek etkinlikleri, tanışma ve  kaynaşma programları, kermes etkinlikleri gibi kalabalık oluşumuna sebebiyet  verecek organizasyonlar da yasaklandı.
 
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen  çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere  uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince idari  para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri  gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk  Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin  başlatılmasına karar verildi.

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Konya restoran düğün
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