08 Kasım 2021 Pazartesi
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.609
1.58
EURO
11,2210
0.02
USD
9,6770
-0.02
ALTIN
567,540
0.28
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Gündem Haberleri
»
Konya'da deprem!
Konya'da deprem!
08 Kasım 2021 Pazartesi - 20:58
| Son Güncelleme : 08 11 2021 - 20:58
AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
SONRA OKU
AYRINTILAR BİRAZDAN...
ETİKETLER
Sondakika
korkutan deprem
Konyada deprem
AFAD
SON HABERLER
Falcao'dan kötü haber! Sakatlık peşini bırakmıyor! 4 hafta...
Altaş Denizlispor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu!
Chelsea'den Ersin Destanoğlu için 12 milyon euro
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
RAMAZAN
SEÇİM 2014
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
OTO İLAN
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
PAZAR VATAN
VATAN V2
HAVA DURUMU
KARE BULMACA
MAILBOX
YARIŞSANA
OYUN PARKI
TOP 100
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
PROMOSYON
HABER
AÇILIŞ SAYFAM YAP
FAVORİLERİME EKLE
RSS
Basın İlan Kurumu Vatan Gazetesi
©Copyright 2014
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları
gazete
ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.