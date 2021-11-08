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Konya'da deprem!

08 Kasım 2021 Pazartesi - 20:58 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 20:58

AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.


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