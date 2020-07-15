Konya'da DEAŞ operasyonu!

Konya'da, DEAŞ'a sempati duyduğu ve terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 6 kişiden 4'ü, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Polisin 2 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

