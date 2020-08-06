06 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.052 -3.60 EURO 8,6420 3.17
USD 7,2710 3.22 ALTIN 478,350 3.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

Konya'da corona virüsle ilgili kritik karar! Giriş ve çıkışları yasaklandı

İHA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 12:45 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 13:04

Konya Hıfzıssıhha Kurulu, kurulacak kontrol noktalarında test sonucu pozitif çıkan kişilerin şehir giriş ve çıkışlarına izin verilmemesini kararlaştırdı. Ayrıca özel eğitim kurumlarının 15 Ağustos’ta başlayacak telafi eğitimleri 31 Ağustos’a kadar ertelendi.


Vaka sayısı artış gösteren Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 15 Ağustos'tan itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerini 31 Ağustos'a kadar ertelendi. Özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 31 Ağustos'a kadar eğitimlere ara verildi.
 
Özel araçları ile şehre giriş yapan veya şehir dışına çıkış yapan kişilerin kontrol noktalarında ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek.
 
Kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294. maddesine istinaden aynı Kanun’un 282. maddesinde belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağı bildirildi.
 
Öte yandan ikametleri yurt dışında olan kişilerin talep etmeleri halinde korona virüs testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabilecekleri de duyuruldu.
 

ETİKETLER

Konya corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.