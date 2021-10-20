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Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Son dakika gelişmesi

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 18:02 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 18:03

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme"den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi


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Konya Mehmet Altun kasten öldürme
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