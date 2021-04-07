Konya'da askeri gösteri uçağının düşüş anı! 100 saat uçuş yapmış

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi (38) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur'' denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kazayla ilgili paylaştığı mesajında ''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim'' ifadelerini kullandı. Trabzonlu evli, 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenilirken uçağın düşme anı da kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma , itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada ''Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

PİLOT ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da pilotun şehit olduğu açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.''

ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ

Konya'da kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (38), 1 Eylül tarihinde İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandığı belirtildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT PİLOT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajı:

Konya’da gösteri uçağının düşmesi sonucu Şehit olan Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

VALİ ÖZKAN: PLANLI UÇUŞTU

Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Askeri uçağın, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kazadan kısa süre önce havalandığını belirten Vali Özkan, ''3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan bir uçaktı. Planlı uçuş eğitimi kapsamında uçuşunu gerçekleştirdiği sırada düştü. Maalesef 1 şehidimiz var. Kazayla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor'' dedi.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada uçağın düştüğü an görüntülendi.

TRABZON’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İzmir’den 1 yıl önce Konya ’ya tayin olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in acı haberi memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Şehidin annesi Nuray Gençcelep’in 10 gün önce özlediği oğlunu görmek için Konya’ya gittiği öğrenildi. Acı haberi alan baba Mehmet Gençcelep de Konya’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Şehidin Türk bayrağı asılan evine komşuları da taziye için geldi. Haberi alarak fenalaşan şehidin yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.

'ŞİMDİ TRABZON'UN GURURUSUN'

Baba Mehmet Gençcelep'in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde oğlunun üniformalı fotoğrafını 'Oğlum bugüne kadar benim gururumdun, şimdi Trabzon'un gururusun' notuyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, yarın Trabzon’da düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verilecek.