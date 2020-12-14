14 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 1.28 EURO 9,5390 0.37
USD 7,8600 0.23 ALTIN 463,750 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Konya'da apartmanda patlama: 3 kişi yaralandı

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 0:54 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 0:54

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın teras katında, piknik tüpünden kaynaklandığı sanılan patlamada, 3 kişi yaralandı.


Hamidiye Mahallesi 40811 Sokak'taki bir apartmanın teras katında  patlama meydana geldi.
 
Dairede bulunan Hasan T. (21), O.Y. (17) ve E.D. (17) yaralandı.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Beyşehir  Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen yaralılar, Konya  Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
 
Patlamanın piknik tüplerinden sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği  ihtimali üzerinde durulurken, oturma odasındaki camların kırıldığı, parçalanan  çerçeve ve kopan beton parçalarının da sokağa saçıldığı tespit edildi.
 
Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, evdeki tüplerin  boş olduğunu, odada çakmak gazlarının da bulunduğunu belirledi, soruşturma  sürüyor.
 
   
 

ETİKETLER

Konya Beyşehir piknik tüpü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.