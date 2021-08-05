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Konya’da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun tutuklandı!

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 23:04 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 23:11

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.


Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma  ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan  Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik  önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh  ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala  zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah  bulundurma" suçlamalarından tutuklandı.
 
Olay
 
Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir  evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar,  Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle  karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü  belirlenmişti.
 
Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar  Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.
 

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