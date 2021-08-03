Konya'da 7 kişinin öldürülmesine ilişkin flaş gelişme! 10 kişi tutuklandı

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

Konya'da, Mehmet Altun'un (33), husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe verdiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırgan Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.